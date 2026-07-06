Още един треньор загуби работата си след отпадане от Световното

Йордания се раздели със старши треньора Джамал Селами след отпадането от Световното първенство по футбол, заяви президентът на Йорданската футболна асоциация (JFA) принц Али бин Ал Хюсеин. Селами изведе Йордания до Световното първенство за първи път, но тимът загуби и трите си мача в група "J" срещу Австрия, Ирак и Аржентина.

"С приключването на вашето пътуване с националния отбор на Йордания, ви благодарим за усилията и изключителна отдаденост, както и за вашия принос за постигането на историческия етап - класиране на нашия национален отбор за Световното първенство“, написа принц Али Хюсеин в социалните мрежи.

🔴INFO FOOTBALL⚽️🇯🇴🇲🇦



Jamal Sellami a été officiellement démis de ses fonctions à la tête de l'équipe nationale de Jordanie :



❌ Élimination précoce dès la phase de poules du Mondial 2026.

📉3 défaites d'affilée (Autriche, Algérie, Argentine). pic.twitter.com/N7uIjw4d8I — MMGA🇲🇦۞ (@makemorocco) July 5, 2026

Селами беше назначен за треньор на Йордания през юни 2024 година, но разочароващата кампания на дебютантите сложи край на мандата му преди Купата на Азия на АФК през 2027 г. Той изведе Йордания до финала за Арабската купа през 2025-а, където загуби с 2:3 след продължения от родния му Мароко. Той получи йорданско гражданство в знак на признание за постиженията си с националния отбор.

„Пътуването ви с тима беше наистина изключително и винаги ще останете ценен син на Йордания заради всеотдайността, професионализма и лидерството, които донесохте на отбора“, каза още принц Али.

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Снимки: Imago