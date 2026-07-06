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Гледайте на живо: Мондиал 2026, Бразилия - Норвегия
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Стоименов: Везенков супер много улеснява играта, готино е да виждаш надъхани нови играчи с прекрасна енергия

  • 6 юли 2026 | 00:08
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Крилото Александър Стоименов коментира мача с Норвегия, личното си представяне при гръмката победа над "викингите" в Ботевград, присъствието на Александър Везенков и енергията, която носят младите лица в състава на Любомир Минчев.

"Като резултат мачът наистина не беше труден, но цялата подготовка, която направихме, не беше лесна, мотивацията, която имахме след първата загуба, днес много ни помогна, за да покажем хъса, който имахме в нас. Слава Богу, стигнахме до желания резултат.

Със сигурност е сладко да се играе с Александър Везенков, най-добрия играч в Европа и един от най-добрите в света. Просто супер много улеснява играта във всяка една ситуация. Фактът, че той носи такава тежест в нападение супер много отваря играта. Много лесно играеш, когато в него са двама човека постоянно. Смятам, че добре се възползвах от ситуациите, които имах.

Много е готино да виждаш, че идват нови играчи, надъхани да се доказват в националния отбор, заслужават напълно, носят една прекрасна енергия в отбора.

За следващия етап очакванията ни са да гоним лидерска позиция и да продължаваме да се сплотяваме и да показваме на какво сме способни, защото смятам, че имаме много талант", каза Стоименов.

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