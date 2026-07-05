Иван Алипиев за влиянието на Везенков и младите български гардове

Крилото Иван Алипиев коментира победата в Ботевград над Норвегия в предквалификациите за ЕвроБаскет 2029.

"Няма как да не сме доволни от предстеавянето, победихме един отбор, за който се подготвяхме, знаехме на какво са способни, не бяха в пълната си класа. Ние пък няма как да пропуснем факта, че Сашо Везенков е с нас, той променя коренно играта ни. Радвам се, че си свършихме работата и продължаваме напред.

На терена Везенков ни дава едно спокойствие, като всеки един от нас излиза със самочувствие във всеки мач, тъй като знаем, че имаме на разположение най-добрия играч в Европа. Това дава повече самочувствие както на нас, така и на треньорите, но и малко повече отговорност, защото всички знаем, че всеки отбор започва скаутинга с Александър Везенков, което означава, че някой от нас ще бъде свободен и ще има възможност да се докаже. И мисля, че днес точно това показахме - че имаме много дълъг състав, всеки, който влезе, може да си свърши работата и мисля, че точно това направихме, затова и победихме.

Разбира се, че може и с български гардове, винаги съм го казвал. Смятам, че идва едно поколение от млади български гардове като Косьо Тошков, Сашо Гавалюгов, Мишо Калинов, които смятам, че в следващите 10 плюс години могат да покрият тази позиция стига да са живи и здрави", сподели Алипиев.

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Снимки: Sportal.bg