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Официално: Eternal Fire привлече br0

  • 5 юли 2026 | 19:55
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Официално: Eternal Fire привлече br0

Eternal Fire официално привлече Александър "br0" Бро от отбора на NRG, за което Sportal.bg вече съобщи. Датският стрелец пристига след година и половина в американската организация, където записа участие на три Мейджъра.

Br0 ще играе редом с другото ново попълнение Владислав "Kvem" Корол, като двамата заменят DemQQ и rigoN. Новият състав на Eternal Fire ще направи своя дебют на European Pro League Series 8, където тимът започва директно от плейофите.

Снимка: HLTV

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