Официално: Eternal Fire привлече br0

Eternal Fire официално привлече Александър "br0" Бро от отбора на NRG, за което Sportal.bg вече съобщи. Датският стрелец пристига след година и половина в американската организация, където записа участие на три Мейджъра.
Br0 ще играе редом с другото ново попълнение Владислав "Kvem" Корол, като двамата заменят DemQQ и rigoN. Новият състав на Eternal Fire ще направи своя дебют на European Pro League Series 8, където тимът започва директно от плейофите.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google