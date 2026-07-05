Изхвърлиха Владимир Крамник от шаха

Гросмайстор Владимир Крамник получи забрана за участие в събития на ФИДЕ и заемане на официални длъжности, свързани с шаха, за срок от две години. Комисията по етика и дисциплина (ЕДК) към световната федерация го призна за виновен по обвинения в тормоз, нападки и неоснователни твърдения за измама. Крамник определи решението като „незаконно“ и обяви намерението си да го обжалва.

От общо 11 обвинения, разгледани от ЕДК, Крамник беше признат за виновен по осем и за невинен по три. Две от решенията за вина бяха взети с пълно единодушие: по член 6.5(а) за тормоз и кибертормоз и по член 6.24 за отговорност и поведение като модел за подражание. Най-вече става въпрос за отношение към Даниел Народитски, който трагично почина пред 2025 година.

ФИДЕ официално започна разследване срещу Крамник за ролята му в кончината на Народитски

Комисията наложи световна двугодишна забрана за участие в събития на ФИДЕ и заемане на официални длъжности в шаха. Последните 12 месеца от наказанието са условни и зависят от тригодишен изпитателен срок. Като допълнителна санкция Крамник трябва да положи 12 месеца неплатен труд в полза на шахматната общност.

Забраната влиза в сила незабавно. Въпреки това Крамник вече заяви, че ще използва правото си да обжалва решението в рамките на 21 дни. Той посочи, че е „подготвил предварително“ текста на своята жалба и възнамерява да я подаде „в близките дни“.

Случаят, озаглавен „Предполагаем тормоз от страна на ГМ Владимир Крамник“, обединява жалби от Управителния съвет на ФИДЕ и Комисията за честна игра към ФИДЕ. В тях се твърди за възможно нарушаване на принципа за човешко достойнство, по-специално тормоз над гросмайсторите Народицки и Навара.

♟ FIDE Ethics & Disciplinary Commission issues a decision in the case involving GM Vladimir Kramnik



The EDC found Kramnik responsible for multiple violations of the FIDE Ethics Code and Disciplinary Code. The Chamber found that his conduct breached provisions relating to the… pic.twitter.com/F3BtAy8Bv0 — International Chess Federation (@FIDE_chess) July 3, 2026

ЕДК установи, че Крамник е отговорен за множество нарушения на Етичния и Дисциплинарен кодекс на ФИДЕ. Комисията отбеляза статута на Крамник като бивш световен шампион и неговото „изключително положение в шахматната общност“, което засилва обхвата и въздействието на изявленията му. Според решението Крамник „не е успял да приспособи поведението си към своя статут на модел за подражание“.

По време на целия процес Крамник отричаше всички обвинения. Той твърдеше, че публикациите му са били призиви за разследване, а не обвинения в измама, и че носи отговорност само за директните си изявления, а не за начина, по който другите ги интерпретират в социалните мрежи.

Както е известно Крамник победи Веселин Топалов за световната титла през 2006 година, но тогава останаха сериозни съмнения за нарушения на честната игра от страна на съперника на българина.

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