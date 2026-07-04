Представители на БОК участваха в семинара преди Европейските игри в Истанбул

Генералният секретар на БОК Данаил Димов и членът на Изпълнителното бюро и шеф на мисия Володя Златев участваха в семинара преди Европейските игри Истанбул 2027 (16-27 юни). Негов организатор беше Европейският олимпийски комитет (ЕОК) и Организационният комитет на Истанбул 2027, а събитието събра представители на 48 национални олимпийски комитета (НОК) и над 200 участници от цяла Европа за четири дни на диалог, планиране и сътрудничество в навечерието на IV-тите Европейски игри.

С 26 спорта в програмата — 22 от които олимпийски, и значителен брой квалификационни места за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028, Истанбул 2027 представлява ключово състезание в европейския спортен календар. За много спортисти Европейските игри ще бъдат решаващата възможност да си осигурят място на Олимпийските игри.

„Домакините показаха висока степен на готовност. Впечатляваща е организацията, която са направили за този голям форум. Следващата им цел вероятно е кандидатура за Олимпийски игри, така че това ще е важен тест за тях. Фокусът са спортистите и създаване на добри условия за тях, които да им позволят да покажат най-доброто от себе си“, коментира Володя Златев.

По време на посещението представителите на националните олимпийски комитети обиколиха съоръженията, олимпийските села, участваха в серия от срещи и обучения, при които беше обсъден напредъка и следващите стъпки преди голямото събитие следващото лято. През цялата седмица шефовете на мисиите участваха в поредица от работни сесии и дискусии с Организационния комитет, като получиха по-добра представа за подготовката и същевременно предоставиха ценна обратна връзка от гледна точка на участващите делегации.

Председателят на БОК Весела Лечева също беше на посещение в Истанбул през април, но в качеството си на вицепрезидент на европейската стрелба. В тази своя роля тя отговаря за провеждането на състезанията.

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