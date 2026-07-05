Плевенчанин спечели първия кръг на Държавното по силов многобой

Плевенчанинът Петьо Христов спечели първия кръг от откритото Държавно първенство по силов многобой, което се проведе на паркинга пред сградата на Община Плевен. Втори в крайното класиране остана Иван Мрянков, а трети се нареди румънецът Войня Влад. В надпреварата участваха седем състезатели - българите Петьо Христов и Иван Мрянков, както и румънците Джовани Васили, Вилиан Йон, Домитраке Глад, Мариус Добай и Войня Влад.
Победителят споделил, че това е четвъртото му състезание от началото на годината, а вече 15 години се състезава в силовия многобой. През август му предстои участие на Балканското първенство в Сърбия, където ще преследва първото място, след като досега през сезона има две втори места.
Състезателите премериха сили в шест дисциплини.
В тегленето на деветтонен камион на дистанция от 20 метра най-бърз беше Иван Мрянков с време 16,07 секунди, следван от Петьо Христов с 16,28 секунди и Войня Влад със 17,31 секунди.
В дисциплината „Фермерска разходка“, при която състезателите пренасят две тежести по 130 килограма на разстояние от 20 метра, победител стана Петьо Христов с време 8,19 секунди. След него се наредиха Иван Мрянков и Войня Влад.
Между две тежести – от 100 или от 130 кг., трябваше да избират състезателите в дисциплината Log Lift (вдигане над глава). Победител в нея стана Петьо Христов. Той успя да вдигне четири пъти тежест от 130 кг. Иван Мрянков бе втори с осем успешни опита, а – трети остана Войня Влад със седем. Те вдигаха тежест от 100 кг.
В щафетата с чували, имитиращи камъни (Strongman Loading Race), най-добро време записа Вилиан Йон, следван от Домитраке Глад и Петьо Христов.
В дисциплината „Кобилица“ (Yoke Carry) с тежест 360 килограма Петьо Христов пренесе товара на 20 метра за 14,28 секунди. Втори остана Иван Мрянков с 26,68 секунди, а трети – Войня Влад с време 52,87 секунди.
При „Мъртва тяга“ с автомобил най-много повдигания за една минута записаха Мариус Добай и Войня Влад – по 19. Иван Мрянков направи 16 повторения.
Състезанието се организира от Българска федерация по силови атлетически спортове. Официален партньор е Община Плевен в рамките на кампанията „Силните срещу дрогата“ и със съдействието на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Преди началото на състезанието публиката беше приветствана с изпълнения на момичетата от Спортен клуб по мажоретен спорт „Еуфория“ към Средно училище „Иван Вазов“. За най-малките посетители бяха организирани състезания с награди, а проявата завърши с празнични фойерверки.
СНИМКА: Българска Федерация по Стронгмен