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Христомира Поповска спечели сребърен медал на турнир във Франция

  • 5 юли 2026 | 15:30
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Христомира Поповска спечели сребърен медал на турнир във Франция

Христомира Поповска спечели сребърен медал на единично жени на международния турнир по бадминтон от "Future Series" във френския град Песак.

Поставената под номер 2 българка загуби на финала от водачката в схемата Ву Тхи Чанг (Виетнам) с 6:21, 14:21.

Преди този двубой Поповска записа четири поредни победи.

В надпреварата участва и Илиян Стойнов, който отпадна на четвъртфиналите при мъжете.

Междувременно, българските състезатели завоюваха седем отличия (четири златни, два сребърни и един бронзов) на международния турнир "Bulgaria Open 2026" за юноши и девойки до 17 години в Пазарджик.

Шампиони станаха Антон Билчев и Симай Мехмедова на смесени двойки, Кан Емурла на двойки юноши заедно с Малте Йоргенсен (Дания) и Мария Попов на двойки девойки заедно с Мутиара Мандала (Англия). 

Теодора Павлова има три отличия - сребърни на смесени двойки и на двойки девойки, както и бронз на единично.

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