Съветник на президента спаси дете в Гърция

Съветникът по спортните въпроси на президента на Република България Илияна Йотова Георги Александров спаси дете от сериозна неприятност по време на семейната си почивка в Гърция.

Георги Александров, който е бивш състезател и треньор по кану-каяк, успя да спаси 12-годишно румънско момиче, което бе навлязло само с паделборн на 3.5 мили от брега в Ситония.

Георги Александров забелязал бедстващото момиче по средата на дистанцията до Касандра. След още 2 мили вятърът можеше да отнесе детето в открито море. Александров веднага достигнал до нея с моторница, след което я извадил невредима на брега.

“Още един щастлив ден. Спасихме едно 12-годишно момиченце. Падълборн бе излязъл навътре в морето при offshor вятър. Без спасителна жилетка, без вода, на 4 км от брега.Не влизайте в морето без жилетка, телефон, въже и приятел. При този вятър за 15 минути дъската навлезе на 4 км в морето. При тази ситуация мога да отида да помогна или да извикам моторница, за да го извади”, каза Георги Александров във видео, което публикува след успешната спасителната акция.

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