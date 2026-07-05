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Христина Пенева и Калоян Петров не успяха да се класират за финалите в олимпийската дисциплина на Световната купа по скокове на батут в Коимбра

  • 5 юли 2026 | 15:33
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Христина Пенева и Калоян Петров не успяха да се класират за финалите в олимпийската дисциплина на Световната купа по скокове на батут в Коимбра

Христина Пенева и Калоян Петров не успяха да се класират за финалите в олимпийската дисциплина на Световната купа по скокове на батут в Коимбра, Португалия.

На полуфиналите Христина Пенева не попадна сред финалистките и с оценка от 51.720 точки завърши на 21-о място. Изненадващо, извън финала остана и британката Бриони Пейдж - олимпийска шампионка от Париж 2024, двукратна световна шампионка и единствената състезателка в историята на олимпийските скокове на батут с пълен комплект отличия от игрите - злато, сребро и бронз. Тя се нареди на 12-а позиция с 54.250 точки. Най-висока оценка в полуфиналите при жените получи японката Хакуро Мори - 57.290.

При мъжете Калоян Петров не успя да завърши съчетанието си, след като допусна грешка. С оценка от 40.800 точки той също се класира на 21-о място. Двукратният олимпийски шампион Иван Литвинович е трети на полуфинала с 64.340.

В синхронните скокове Христина Пенева и Катерина Кулешова са 13-и с 45.230 точки.

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