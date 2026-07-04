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  3. Христомира Поповска си осигури медал от турнир по бадминтон във Франция

Христомира Поповска си осигури медал от турнир по бадминтон във Франция

  • 4 юли 2026 | 14:27
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Христомира Поповска си осигури медал от турнир по бадминтон във Франция

Христомира Поповска достигна до полуфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон от "Future Series" във френския град Песак и си осигури медал от надпреварата.

Поставената под номер 2 в схемата българка победи представителката на домакините Елена Фан с 21:18, 21:11 и записа трети пореден успех в надпреварата.

По късно днес за място на финала Поповска ще играе срещу Нгок Ван Ли (Виетнам).

При мъжете Илиян Стойнов отпадна на четвъртфиналите след поражение от френския квалификант Лени Юбер с 13:21, 18:21.

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