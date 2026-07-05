Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. HLE продължи серията си в MSI с победа на G2

HLE продължи серията си в MSI с победа на G2

  • 5 юли 2026 | 16:13
  • 161
  • 0
HLE продължи серията си в MSI с победа на G2

Hanwha Life Esports победи G2 Esports с 3:0 във втория рунд от горния поток на втория по сила турнир по League of Legends - Mid-Season Invitational.

Корейският състав не позволи на европейския си съперник да се противопостави и си осигури минимум място сред четирите най-добри отбора в турнира, оставайки непобедим до момента.

По-рано през деня феновете станаха свидетели и на голямата изненада на надпреварата. Китайският Top Esports отпадна от MSI след поражение от виетнамския Team Secret Whales.

Снимка: HLE

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от eSports

Ерата "Astralis" се завръща

Ерата "Astralis" се завръща

  • 5 юли 2026 | 15:03
  • 440
  • 0
Eternal Fire ще привлече датчанинът br0

Eternal Fire ще привлече датчанинът br0

  • 5 юли 2026 | 10:58
  • 885
  • 0
Полски отбор посрещна прочут снайперист

Полски отбор посрещна прочут снайперист

  • 4 юли 2026 | 18:01
  • 2041
  • 0
BLG подхлъзна легендарния състав на Τ1в MSI

BLG подхлъзна легендарния състав на Τ1в MSI

  • 4 юли 2026 | 16:12
  • 870
  • 0
Eternal Fire привлече Kvem

Eternal Fire привлече Kvem

  • 4 юли 2026 | 15:30
  • 245
  • 0
SAW официално представи новия си състав

SAW официално представи новия си състав

  • 4 юли 2026 | 14:22
  • 888
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов с историческа победа на "Силвърстоун"

Никола Цолов с историческа победа на "Силвърстоун"

  • 5 юли 2026 | 14:10
  • 37743
  • 100
Очаквайте на живо: Гран При на Великобритания във Формула 1

Очаквайте на живо: Гран При на Великобритания във Формула 1

  • 5 юли 2026 | 16:10
  • 1349
  • 0
Левски картотекира новите за старта в ШЛ, каре пропуска мачовете с Борац

Левски картотекира новите за старта в ШЛ, каре пропуска мачовете с Борац

  • 5 юли 2026 | 10:15
  • 35140
  • 41
Разбраха се: Юрген Клоп застава начело на Германия

Разбраха се: Юрген Клоп застава начело на Германия

  • 5 юли 2026 | 12:56
  • 8411
  • 14
Проклятието на "Ацтека" и Божията ръка 40 г. по-късно: Англия срещу Мексико на мястото на най-големия си кошмар

Проклятието на "Ацтека" и Божията ръка 40 г. по-късно: Англия срещу Мексико на мястото на най-големия си кошмар

  • 5 юли 2026 | 12:19
  • 10958
  • 12
Първата седмица в "Уимбълдън" приключва с българска победа

Първата седмица в "Уимбълдън" приключва с българска победа

  • 5 юли 2026 | 14:17
  • 10085
  • 0