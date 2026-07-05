HLE продължи серията си в MSI с победа на G2

Hanwha Life Esports победи G2 Esports с 3:0 във втория рунд от горния поток на втория по сила турнир по League of Legends - Mid-Season Invitational.

Корейският състав не позволи на европейския си съперник да се противопостави и си осигури минимум място сред четирите най-добри отбора в турнира, оставайки непобедим до момента.

THE STOLEN WILD GROWTH ⬆️ pic.twitter.com/xNYOqTj47l — LoL Esports (@lolesports) July 5, 2026

По-рано през деня феновете станаха свидетели и на голямата изненада на надпреварата. Китайският Top Esports отпадна от MSI след поражение от виетнамския Team Secret Whales.

Снимка: HLE

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