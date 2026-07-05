Пълна "Арена Ботевград" очаква националите за важния мач срещу Норвегия

Мъжкият национален отбор на България по баскетбол ще играе пред пълна „Арена Ботевград“, след като днес бяха разпродадени и последните налични билети за двубоя срещу Норвегия, съобщиха от Българска федерация по баскетбол.

Срещата от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 започва днес в 19:30 часа.

Всичко или нищо за България срещу Норвегия

От баскетболната централа уточниха, че два часа преди началото на срещата на касите на залата в Ботевград ще бъдат пуснати ограничен брой допълнителни билети.

Те ще се продават до изчерпване на количествата.

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