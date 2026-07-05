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Всичко или нищо за България срещу Норвегия

  • 5 юли 2026 | 07:06
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Всичко или нищо за България срещу Норвегия

България приема Норвегия в 19:30 часа тази вечер в “Арена Ботевград” в решаваща среща от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029.

Играчите на Любомир Минчев загубиха от “викингите” с 67:76 в Хьонефос по-рано в края на февруари и се нуждаят от победа с 10 или повече точки, за да спечелят Група В и да продължат към същинската фаза на квалификациите за континенталния шампионат след 3 години.

Част от състава на България за двубоя със скандинавците е и голямата звезда на родния баскетбол Александър Везенков. “Лъвовете” обаче ще бъдат без новия натурализиран американски гард Умоджа Гибсън, тъй като все още не всичко, свързано с българския му паспорт, е докрай изчистено документално. Извън състава е и новият съотборник на Везенков в Олимпиакос Коди Милър-Макинтайър.

Снимка: ФИБА

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