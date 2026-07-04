Маргарита Маринкова: Условията бяха перфектни, подготвени сме добре

Националният тим на България започва тази вечер участието си на Европейското първенство по баскетбол за жени до 20 години в дивизия "В" в Самоков с мач срещу Румъния, а селекционерът Маргарита Маринкова заяви, че отборът е готов за предизвикателството.

"Подготовката премина нормално. Изиграхме няколко контроли, по време на които момичетата успяха да се сработят. Тренирахме една седмица в Русе, след това в Самоков. И на двете места много добре се грижиха за момичетата", коментира Маринкова, цитирана от официалния сайт на Българската федерация по баскетбол.

"Условията бяха перфектни. Подготвени сме добре, надявам се. Нямаме проблеми. Всички сме здрави", добави старши треньорът на българския тим.

България стартира участието си на Европейското в Самоков днес

Срещата с Румъния ще се играе в "Арена СамЕлион" от 18:00 часа.

България е част от група "C", където са още съставите на Нидерландия и Босна и Херцеговина.

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