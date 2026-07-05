Вацлав Сайдъл е MVP на Евроволей 2026

Волейболистите от националния отбор на Чехия за мъже под 22 години триумфираха с исторически златни медали на европейското първенство за тази възраст в Португалия. Воденият от Михал Некола тим се наложи над Полша с 3:1 (25:27, 27:25, 25:20, 25:13) в големия финал на надпреварата, изигран в Албуфейра.
Чехия е новият европейски шампион за мъже до 22 години
Другата сензация в надпреварата - Израел, пък грабна бронзовите медали. Воденият от Ноам Катц тим надигра Франция с 3:0 (25:21, 25:23, 25:18) в малкия финал.
Исторически първи бронз за Израел
На церемонията по закриването бяха отличени най-изявените състезатели в турнира. Жоао Салгейро даде на местните фенове огромен повод за радост, като спечели наградата за най-добро либеро за страната домакин, Португалия.
Идеален отбор на Европейското първенство по волейбол за мъже U22 2026 в Албуфейра:
• Най-добър разпределител: Блажей БИЕН (Полша)
• Най-добър посрещач: Шей Майо ЛИБЕРМАН (Израел)
• Най-добър посрещач: Матей ПАСТЕРНАК (Чехия)
• Най-добър блокировач: Антонин КЛИМЕШ (Чехия)
• Най-добър блокировач: Степан СВОБОДА (Чехия)
• Най-добро либеро: Жоао САЛГЕЙРО (Португалия)
• Най-добър диагонал: Войчех ГАЙЕК (Полша)
• Най-полезен състезател (MVP): Вацлав САЙДЪЛ (Чехия)Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google