Вацлав Сайдъл е MVP на Евроволей 2026

Волейболистите от националния отбор на Чехия за мъже под 22 години триумфираха с исторически златни медали на европейското първенство за тази възраст в Португалия. Воденият от Михал Некола тим се наложи над Полша с 3:1 (25:27, 27:25, 25:20, 25:13) в големия финал на надпреварата, изигран в Албуфейра.

Чехия е новият европейски шампион за мъже до 22 години

Другата сензация в надпреварата - Израел, пък грабна бронзовите медали. Воденият от Ноам Катц тим надигра Франция с 3:0 (25:21, 25:23, 25:18) в малкия финал.

Исторически първи бронз за Израел

На церемонията по закриването бяха отличени най-изявените състезатели в турнира. Жоао Салгейро даде на местните фенове огромен повод за радост, като спечели наградата за най-добро либеро за страната домакин, Португалия.

Идеален отбор на Европейското първенство по волейбол за мъже U22 2026 в Албуфейра:

• Най-добър разпределител: Блажей БИЕН (Полша)

• Най-добър посрещач: Шей Майо ЛИБЕРМАН (Израел)

• Най-добър посрещач: Матей ПАСТЕРНАК (Чехия)

• Най-добър блокировач: Антонин КЛИМЕШ (Чехия)

• Най-добър блокировач: Степан СВОБОДА (Чехия)

• Най-добро либеро: Жоао САЛГЕЙРО (Португалия)

• Най-добър диагонал: Войчех ГАЙЕК (Полша)

• Най-полезен състезател (MVP): Вацлав САЙДЪЛ (Чехия)

CEV U22 European Championship 2026 Dream Team:



MVP:

🇨🇿 Vaclav Seidl



Best Setter:

🇵🇱 Błażej Bień



Best Opposite:

🇵🇱 Wojciech Gajek



Best Middle Blocker:

🇨🇿 Antonín Klimeš

🇨🇿 Štěpán Svoboda



Best Outside Hitters:

🇮🇱 Shay Liberman

🇨🇿 Matěj Pastrňák



Best Libero:

🇵🇹 João… pic.twitter.com/qIRgQPYbhE — Volleytrails (@volleytrails) July 5, 2026

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