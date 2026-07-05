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Вацлав Сайдъл е MVP на Евроволей 2026

  • 5 юли 2026 | 12:39
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Вацлав Сайдъл е MVP на Евроволей 2026

Волейболистите от националния отбор на Чехия за мъже под 22 години триумфираха с исторически златни медали на европейското първенство за тази възраст в Португалия. Воденият от Михал Некола тим се наложи над Полша с 3:1 (25:27, 27:25, 25:20, 25:13) в големия финал на надпреварата,  изигран в Албуфейра.

Чехия е новият европейски шампион за мъже до 22 години
Чехия е новият европейски шампион за мъже до 22 години

Другата сензация в надпреварата - Израел, пък грабна бронзовите медали. Воденият от Ноам Катц тим надигра Франция с 3:0 (25:21, 25:23, 25:18) в малкия финал.

Исторически първи бронз за Израел
Исторически първи бронз за Израел

На церемонията по закриването бяха отличени най-изявените състезатели в турнира. Жоао Салгейро даде на местните фенове огромен повод за радост, като спечели наградата за най-добро либеро за страната домакин, Португалия.

Идеален отбор на Европейското първенство по волейбол за мъже U22 2026 в Албуфейра:

• Най-добър разпределител: Блажей БИЕН (Полша)

• Най-добър посрещач: Шей Майо ЛИБЕРМАН (Израел)

• Най-добър посрещач: Матей ПАСТЕРНАК (Чехия)

• Най-добър блокировач: Антонин КЛИМЕШ (Чехия)

• Най-добър блокировач: Степан СВОБОДА (Чехия)

• Най-добро либеро: Жоао САЛГЕЙРО (Португалия)

• Най-добър диагонал: Войчех ГАЙЕК (Полша)

• Най-полезен състезател (MVP): Вацлав САЙДЪЛ (Чехия)

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