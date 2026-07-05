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Чехия е новият европейски шампион за мъже до 22 години

  • 5 юли 2026 | 08:22
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Чехия е новият европейски шампион за мъже до 22 години

Европейското първенство по волейбол за мъже до 22 години (#EuroVolleyU22M) завърши по драматичен начин в общинския павилион на Албуфейра, Европейски град на спорта за 2026 г. В турнир, който показа най-доброто от младите таланти на европейския волейбол, Чехия се изкачи на най-високото стъпало на подиума, докато Израел спечели исторически първи медал за своята нация – бронзов. Преди това чехите са печелили континентална титла в младежките възрастови групи само два пъти – през 2000 г. (при девойките до 19 години) и през 2017 г. с националния си отбор за мъже до 19 години.

Чехия детронира гиганти, за да спечели европейското злато

Във вълнуващ мач за златния медал, ръководен от португалеца Жозе Карамез Перейра, Чехия победи коравия отбор на Полша с 3:1 (25:27, 27:25, 25:20, 25:13), за да завоюва титлата. След като претърпяха загуба с 2:3 от шампиона Франция в груповата фаза, чешките волейболисти показаха невероятно качество, за да доминират в последните геймове на турнира.

Най-резултатен бе Матей Пащърнак с 24 точки (2 аса, 2 блока), 20 точки добави Вацлав Сейдл (4 аса).

За Полша Войчех Гайек записа 25 точки. 

Михал Некола, старши треньор на Чехия: „Беше още един много, много труден мач. Изпитвам огромна гордост от тези играчи. Това е отбор, който за пореден път показа, че никога не се предава. Така че, шапки долу на моите играчи; те бяха невероятни, без изключения. Наградата за това е фактът, че са европейски шампиони. Трудно е да се каже нещо повече. Благодаря на целия щаб, на колегите и на тези фенове, които никога не ни изоставят... Щастливи сме и сега ще празнуваме.“

Пьотр Грабан, старши треньор на Полша: „Не бяхме изненадани; знаехме, че са невероятен отбор и че можем да ги победим само когато сме на най-доброто си ниво. За съжаление, днес не успяхме да достигнем това ниво, вероятно защото вчера дадохме всичко от себе си срещу Франция; дадохме 100% и може би ни липсваше опит, или просто късмет, защото първите три гейма бяха много оспорвани, а след това нещо се счупи. Трябва да поздравим и да благодарим на моите играчи за тяхната отдаденост. Беше много дълга седмица. Не започнахме добре; борихме се за златото и тази група, която работи две години, за да бъде тук, постигна сребърен медал, което е невероятно и най-важното.“

Мачът беше важен не само за играчите, но и за португалския съдия Жозе Карамез Перейра. Първият рефер подчерта напрегнатата атмосфера на финала и напредъка на португалските съдии на световната сцена: „Мачът беше много интензивен, много оспорван в първите три гейма. След това, в четвъртия гейм, Полша леко се срина, а Чехия, която направи страхотен турнир, в крайна сметка надделя. Мисля, че беше много трудно до четвъртия гейм; четвъртият гейм стана малко по-лесен за нас. Нашето представяне беше много добро; мисля, че ние, целият съдийски екип, трябва да сме много щастливи от това. Финалът е третият ми европейски финал, втори на европейско първенство, в рамките на три европейски първенства. А да ръководиш финал в Португалия има още по-специален вкус. [...] Португалското съдийство постоянно участва във финалните фази на големи състезания. Постоянно имаме наши съдии в най-добрите състезания... Това е доказателство, че португалското съдийство непрекъснато се развива.“

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