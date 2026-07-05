Исторически първи бронз за Израел

Мачът за бронзовия медал на Европейското първенство по волейбол за мъже до 22 години влезе в историята, след като Израел шокира действащия шампион Франция с категорична победа с 3:0 (25:21, 25:23, 25:18).

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Марк Рура заби 21 точки, а Шай Майо Либерман добави 14 точки и доминираха на мрежата за Израел, напълно неутрализирайки френската атака, в която Ноа Дюфло-Роси отбеляза 13 точки при загубата.

Това е първият медал за Израел на европейско първенство във всяка възрастова група.

Ноам Кац, старши треньор на Израел: „Много сме щастливи. Това е първият медал в историята на Израел. Бяхме щастливи само от класирането за финалната фаза на европейското първенство, тъй като за първи път успяхме да го направим след години отсъствие. А сега спечелихме бронзовия медал. Очевидно бяхме малко разочаровани от случилото се вчера. Все още смятаме, че имахме отбор, който можеше да се бори за първото място. Но да завършим първенството пред Франция, Италия и България (все волейболни сили) е невероятно усещане за Израел, особено в турнир на толкова високо ниво. Това са осемте най-добри отбора в Европа. И сме щастливи, че имаме това поколение, което може да се състезава с тези отбори и да побеждава. И да победим Франция, действащия европейски шампион. Това е невероятно за израелския волейбол.“

Слиман Белмади, старши треньор на Франция: „От съществено значение е да влезеш в състезанието с воля за борба, защото не е достатъчно да се надяваш, че противникът ще улесни нещата. Тази група трябва да покаже умствени и колективни усилия, далеч по-добри от показаното до този момент.“

„Въпреки някои смекчаващи вината обстоятелства, умствената решителност и колективната ангажираност са от решаващо значение за преодоляване на предизвикателствата и постигане на важни цели.“

ИЗРАЕЛ - ФРАНЦИЯ 3:0 (25:21, 25:23, 25:18)

ИЗРАЕЛ: Ювал Чански, Марк Рура 21, Шай Майо Либерман 14, Омри Алон 4, Никита Марон 6, Лиор вили Копилевич 3 - Еран Халахми-либеро (Равид Алфаси 1, Довидас Грибаускас)

Старши треньор: НОАМ КАТЦ

ФРАНЦИЯ: Артур Клайнянс 1, Жовен Уа-Бала 3, Ноа Дюфло-Роси 13, Колен Кастелно 3, Жорис Седик 5, Жил Дюто 3 - Енцо Лопес-либеро (Аделин Новачик 9, Гийом Респо, Тома Лариер 2, Океа Маре 1, Артур Лубейре-либеро)

Старши треньор: БЕЛМАДИ СЛИМАН.

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