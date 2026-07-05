Мелиса Джеферсън-Уудън спечели с фотофиниш на 100 метра в Юджийн

Мелиса Джеферсън-Уудън изпревари Ша'Кари Ричардсън след фотофиниш, за да спечели 100 метра при жените на турнира по лека атлетика Диамантена лига в Юджийн, САЩ, докато Каинсола Аджайи изненада Облик Севил в същата дисциплина при мъжете.

Американката Джеферсън-Уудън изпревари своята сънародничка Ричардсън в последните метри и финишира за 10.78 секунди, взимайки аванс пред световната шампионка с една стотна. 20-годишната Адиджа Ходж от Британските Вирджински острови зае трето място с време от 10.80 секунди.

"Беше борба буквално до финала, но аз исках победата повече", каза Джеферсън-Уудън.

Представителят на Ямайка и световен шампион на 100 метра Облик Севил се откъсна първоначално, но не успя да завърши пред Аджайи, който пресече финала за 9.84 секунди. Севил изостана на пет стотни зад нигериеца, а трети завърши Крисчън Колмън (САЩ) с 9.95 секунди.

"Имам постоянно и равномерно представяне, това беше част от целта ми. Да контролирам всичко, да бъда постоянен, да излизам тук и да правя това, което трябва, но и просто да изпълня целите в това състезание", каза Аджайи.

Няколко вълнуващи изненади белязаха деветия кръг от Диамантената лига през сезона. 18-годишният Тейт Тейлър победи настоящия олимпийски шампион от Ботсвана Летсиле Тебого в бягането на 200 метра. Американецът Тейлър, който точно завърши гимназия, направи много силно представяне, пресичайки финалната линия с 0,18 секунди пред останалите състезатели с време 19.75 секунди в едно почти перфектно бягане.

"Просто не мога да повярвам. Не очаквах да победя в това състезание", заяви Тейлър, който подобри предишния си личен рекорд от 19.94.

Камерън Майърс спечели състезанието на една миля с време 3:46.06 минути, бягайки сам на последната права. 20-годишният австралиец пресече финалната линия с 0,55 секунди пред американеца и бронзов олимпийски медалист на 1500 метра Яред Нугусе.

Американката Ники Хилц спечели милята при жените с 4:17.49 минути, изпреварвайки кенийката Доркъс Евой (4:17.62). Трикратната олимпийска шампионка на 1500 метра Фейт Кипиегон завърши трета с 4:17.80 минути.

Джа'Кобе Тарп, който миналия месец подобри световния рекорд на 110 метра с препятствия, остана на второ място в дисциплината, финиширайки след своя сънародник Брит Джамал. Американецът спечели първото място с 12.86 секунди, което е личен рекорд и най-добро постижение в турнира. Тарп стартира силно, но загуби инерцията си по време на надпреварата и изостана на 0.05 секунди зад победителя.

Олимпийската шампионка от САЩ Масай Ръсел надви световната рекордьорка Тоби Амусан на 100 метра с препятствия, завършвайки за 12.24 секунди и с една десета от секундата пред нигерийката.

Световната шампионка от Кения Лилиан Одира беше по-бърза от олимпийската златна медалистка от Великобритания Кийли Ходжкинсън (1:56.73) в последните 100 метра, за да стане първа в бягането на 800 метра за жени с време от 1:56.19 минути.

Ходжкинсън, която не крие амбицията си да постави нов световен рекорд на 800 метра, се оттегли от бягането на 400 метра на първенството по лека атлетика на Обединеното кралство в края на миналия месец, но по-късно заяви, че е здрава.

Световният шампион на 400 метра Бусанг Колен Кебинатшипи от Ботсвана спечели коронната си дисциплина с резултат от 44 секунди, след като настигна олимпийския първенец Рай Бенджамин от САЩ (44.11) на последната права.

В другите дисциплини олимпийската и световна шампионка Тара Дейвис-Уудхол (САЩ) завърши със 7.13 метра, за да стане първа в скока на дължина, а двукратната златна медалистка от Световни първенства Чейс Джаксън (САЩ) триумфира тласкането на гюле при жените с 20.56 метра при първия си опит.

Миколас Алекна (Литва) спечели хвърлянето на диск при мъжете с резултат от 71.06 метра, докато италианецът Леонардо Фабри (22.74 метра) е първи в тласкането на гюле за мъже.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google