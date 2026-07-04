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Световната атлетика удължава забраната на Русия и Беларус заради нахлуването в Украйна

  • 4 юли 2026 | 12:41
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Световната атлетика удължава забраната на Русия и Беларус заради нахлуването в Украйна

Световната федерация по лека атлетика потвърди решението си да изключи руски и беларуски спортисти от международни състезания, четири години след като първоначално наложи санкции заради нахлуването в Украйна, съобщи Ройтерс.

Световната атлетика гласува за прекратяване на осемгодишното наказание за допинг на Руската федерация по лека атлетика, наложено през 2023 г., но остави в сила забраната за участие на руски и беларуски спортисти заради нахлуването в Украйна.

„Представихме варианти, които Съветът да разгледа по този въпрос, но първоначалното решение остава за санкциите, които защитават почтеността и честността на нашите състезания, без осезаемо движение към мирни преговори“, заяви президентът на Световната атлетика Себастиан Коу в изявление.

Съобщението идва два месеца след като Международният олимпийски комитет премахна всички ограничения за беларуските спортисти, разчиствайки пътя за завръщането им в международни състезания.

Няколко руски параатлети получиха места да се състезават под техен флаг на Зимните параолимпийски игри в Милано Кортина по-рано тази година.

Световната атлетика също посочи щетите по атлетическата инфраструктура в Украйна в съобщението си от петък, заявявайки, че способността на Украйна и нейните спортисти да тренират и да се състезават остава силно компрометирана.

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