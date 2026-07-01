Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Ангел Райков със силен резултат в десетобоя на състезание в Германия

Ангел Райков със силен резултат в десетобоя на състезание в Германия

  • 1 юли 2026 | 13:56
  • 372
  • 0
Ангел Райков със силен резултат в десетобоя на състезание в Германия

Българинът Ангел Райков завърши на първо място в десетобоя при юношите до 20 години в открития регионалния шампионат на област Северен Рейн в Германия.

18-годишният Райков, който е национален шампион във възрастовата група до 20 години, спечели с личен рекорд от 6409 точки.

Това е и трети резултат в историята на десетобоя за юноши в България след Добри Сталев с 6699 точки (2017 година) и Борислав Борисов с 6687 точки (2006).

Постижения на Райков в отделните дисциплини:
100 метра - 11.29 секунди

скок дължина – 6.65 метра

гюле (6 кг) – 11.58 метра

скок височина – 1.85 метра

400 метра – 51.07 секунди

110 метра с препятствия – 15.68 секунди

диск – 25.06 метра

овчарски скок – 4.20 метра

копие - 37.13 метра

1500 метра - 4:44.60 минути

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Божидар Саръбоюков: Вършех много щуротии, любовта към леката атлетика ме укроти

Божидар Саръбоюков: Вършех много щуротии, любовта към леката атлетика ме укроти

  • 30 юни 2026 | 12:27
  • 1813
  • 3
Радина Величкова е кралицата на спринта на Националното под 20 години

Радина Величкова е кралицата на спринта на Националното под 20 години

  • 29 юни 2026 | 15:05
  • 2619
  • 0
Шабан Мустафа благодари за подкрепата след спечелените три световни титли

Шабан Мустафа благодари за подкрепата след спечелените три световни титли

  • 29 юни 2026 | 14:42
  • 856
  • 0
Трейвън Бромел спечели спринта от Диамантената лига в Париж

Трейвън Бромел спечели спринта от Диамантената лига в Париж

  • 29 юни 2026 | 01:52
  • 1589
  • 1
Мирела Минчева покри норматива на 200 метра за Европейското до 18 години

Мирела Минчева покри норматива на 200 метра за Европейското до 18 години

  • 29 юни 2026 | 01:04
  • 1116
  • 0
Близо 300 любители на бягането, колоезденето и триатлона се включиха в тринадесетото издание на Лудогорския маратон край Разград

Близо 300 любители на бягането, колоезденето и триатлона се включиха в тринадесетото издание на Лудогорския маратон край Разград

  • 28 юни 2026 | 18:27
  • 1833
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Клоп е отворен към възможността да поеме Германия, решават бъдещето на Нагелсман скоро

Клоп е отворен към възможността да поеме Германия, решават бъдещето на Нагелсман скоро

  • 1 юли 2026 | 13:57
  • 2008
  • 8
Капитанът на шампиона на Тунис подписа с ЦСКА 1948

Капитанът на шампиона на Тунис подписа с ЦСКА 1948

  • 1 юли 2026 | 14:06
  • 1365
  • 12
Англия търси успех, но и ще трябва да внимава срещу една от приятните изненади ДР Конго

Англия търси успех, но и ще трябва да внимава срещу една от приятните изненади ДР Конго

  • 1 юли 2026 | 09:11
  • 4080
  • 6
Ден 3 на “Уимбълдън”

Ден 3 на “Уимбълдън”

  • 1 юли 2026 | 13:07
  • 8040
  • 0
Мондиал 2026 доведе до шест треньорски раздели до момента

Мондиал 2026 доведе до шест треньорски раздели до момента

  • 1 юли 2026 | 14:28
  • 1125
  • 0
Ето кой срещу кого на старта на новия сезон в Sesame НБЛ

Ето кой срещу кого на старта на новия сезон в Sesame НБЛ

  • 1 юли 2026 | 13:18
  • 3474
  • 0