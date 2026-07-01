Ангел Райков със силен резултат в десетобоя на състезание в Германия

Българинът Ангел Райков завърши на първо място в десетобоя при юношите до 20 години в открития регионалния шампионат на област Северен Рейн в Германия.
18-годишният Райков, който е национален шампион във възрастовата група до 20 години, спечели с личен рекорд от 6409 точки.
Това е и трети резултат в историята на десетобоя за юноши в България след Добри Сталев с 6699 точки (2017 година) и Борислав Борисов с 6687 точки (2006).
Постижения на Райков в отделните дисциплини:
100 метра - 11.29 секунди
скок дължина – 6.65 метра
гюле (6 кг) – 11.58 метра
скок височина – 1.85 метра
400 метра – 51.07 секунди
110 метра с препятствия – 15.68 секунди
диск – 25.06 метра
овчарски скок – 4.20 метра
копие - 37.13 метра
1500 метра - 4:44.60 минутиДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google