Ангел Райков със силен резултат в десетобоя на състезание в Германия

Българинът Ангел Райков завърши на първо място в десетобоя при юношите до 20 години в открития регионалния шампионат на област Северен Рейн в Германия.

18-годишният Райков, който е национален шампион във възрастовата група до 20 години, спечели с личен рекорд от 6409 точки.

Това е и трети резултат в историята на десетобоя за юноши в България след Добри Сталев с 6699 точки (2017 година) и Борислав Борисов с 6687 точки (2006).

Постижения на Райков в отделните дисциплини:

100 метра - 11.29 секунди

скок дължина – 6.65 метра

гюле (6 кг) – 11.58 метра

скок височина – 1.85 метра

400 метра – 51.07 секунди

110 метра с препятствия – 15.68 секунди

диск – 25.06 метра

овчарски скок – 4.20 метра

копие - 37.13 метра

1500 метра - 4:44.60 минути

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