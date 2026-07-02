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Марсел Джейкъбс направи третото най-бързо бягане в историята на спринта на 100 метра

  • 2 юли 2026 | 10:28
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Марсел Джейкъбс направи третото най-бързо бягане в историята на спринта на 100 метра

Италианецът Марсел Джейкъбс направи третото най-бързо бягане в историята на спринта на 100 метра, макар и с попътен вятър над допустимия.

Олимпийският шампион в дисциплината от Токио 2020 спря хронометрите на 9.67 секунди по време на състезание в австрийския град Айзенщат. Резултатът обаче няма да влезе в официалната статистика, тъй като е постигнат с попътен вятър от 4.1 м/сек при максимално разрешен от 2.0 м/сек.

Въпреки това бягането на Джейкъбс беше трето най-бързо на 100 метра при всякакви условия след световния рекорд на Юсейн Болт (Ямайка) от 9.58 секунди и олимпийския рекорд също на Болт от 9.63 секунди от Игрите в Лондон 2012.

„Много съм щастлив, защото подобрявам резултатите си във всяко състезание. Да, вятърът беше силен в гърба ми, но само Болт е бил по-бърз от времето ми днес, така че съм щастлив от постижението си“, коментира италианецът.

топ 10 на най-бързите времена в спринта при мъжете при всякакви условия:

Юсейн Болт (Ямайка) - 9.58 секунди (+0.9 м/сек. вятър) - Берлин 2009 - световен рекорд

Юсейн Болт (Ямайка) - 9.63 (+1.5) - Лондон 2012 - олимпийски рекорд

Марсел Джейкъбс (Италия) - 9.67 (+4.1) - Айзенщат 2026

Тайсън Гей (САЩ) - 9.68 (+4.1) - Юджийн 2008

Обаделе Томпсън (Барбадос) - 9.69 (+5.0) - Ел Пасо 1996

Юсейн Болт (Ямайка) - 9.69 (0.0) - Пекин 2008

Тайсън Гей (САЩ) - 9.69 (+2.0) - Шанхай 2009

Йоан Блейк (Ямайка) - 9.69 (-0.1) - Лозана 2012

Андре Де Грас (Канада) - 9.69 (+4.8) - Стокхолм  2017

Тайсън Гей (САЩ) - 9.71 (+0.9) - Берлин 2009

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