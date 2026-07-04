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Рекорден брой българи на Балканското по лека атлетика до 18 години

  • 4 юли 2026 | 02:37
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Рекорден брой българи на Балканското по лека атлетика до 18 години

България ще участват с рекорден по мащаби отбор на Балканския шампионат по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години, който ще се проведе в словенския град Ново Место в днешния 4-и юли (събота). Страната ще бъде представена от общо 41 атлети, които днес проведоха официална тренировка.

ЕТО И ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ СЪСТАВ

100 м: Дилян Чернополски, Софи Димитров, Мирела Минчева
400 м: Васил Антонов, Стилиян Панев, Евгения Стоименова, Деница Тодорова
800 м: Жаклин Желева, Стефания Любенова
1500 м: Ангел Дарандашев, Алис Илиева
3000 м: Зара Илиева
110 м пр: Никола Петков, Дилян Чернополскию
100 м пр: Емили Кирякова
2000 м стипълчейз: Айтунч Алиев
Скок на височина: Манол Гешев, Теодора Стоименова
Скок на дължина: Стилиян Орлинов, Илиян Марков, Клара Димитрова
Троен скок: Кристиян Боянов, Борис Хаджитодоров, Виктория Ангелова, Сияна Стоянова
Гюле: Димитър Стефанов, Николай Цветанов, Радослава Йорданова, Стефани Димитрова
Диск: Ивайло Петров, Николай Цветанов, Симона Андреева, Стефани Димитрова
Чук: Ивилин Колев, Николай Кайряков, Теодора Андреева, Нели Димитрова
Копие: Михаил Русинов, Димитър Воденичаров, Мария Илиева, Михаела Михайлова

СНИМКА: Българска федерация по лека атлетика

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