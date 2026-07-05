Саръбоюков спечели турнира в Пловдив

Бронзовият медалист от шампионата на планетата Божидар Саръбоюков спечели първото място на скок дължина на турнира по лека атлетика "Розаимпекс" в Пловдив.

Атлет номер 1 на България постигна резултат от 8.24 метра.

Александра Начева триумфира в коронната си дисциплина троен скок с 13.57 метра.

Европейската шампионка на 100 метра за девойки Радина Величкова взе златото в тази дисциплина с 11.71 секунди, а националната рекордьорка на 60 метра за девойки Рая Димитрова постигна 11.81, което е покрит норматив за Световното първенство до 20 години в Орегон (САЩ).

Никола Караманолов беше най-бърз в спринта на 100 метра при мъжете с 10.44 секунди. В сериите той записа 10.37.

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