Божидар Саръбоюков и Александра Начева ще участват на турнир в Пловдив

За първи път след Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун Божидар Саръбоюков и Александра Начева застават рамо до рамо, за да оглавят стартовите списъци на турнира "Розаимпекс" в Пловдив на 4 юли (събота).

Бронзовият медалист от шампионата на планетата ще участва в скока на дължина и ще даде шанс на любителите на леката атлетика да го гледат на българска земя.

Осмата в света Начева също ще стартира в коронната си дисциплина - троен скок.

В състезанието ще се включат още европейската шампионка на 100 метра за девойки Радина Величкова, както и националната рекордьорка на 60 метра за девойки Рая Димитрова. Никола Караманолов и Георги Петков оглавяват заявките в спринта на 100 метра при мъжете.

Турнирът е в събота, 4 юли, от 16:00 часа на стадион "Пловдив", съобщават от БФЛА.

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