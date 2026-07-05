Григор Димитров: Сам се поставих в трудна ситуация, но не спрях да вярвам

Григор Димитров не скри радостта си, след като победи Матео Беретини в петсетов трилър и се класира за осминафиналите на Уимбълдън. Българинът призна, че сам е усложнил мача за себе си, но е успял да остане спокоен и позитивен до последната точка.

Наистина е фантастично, че отново съм тук. Много съм щастлив. Тенисът не е спринт, а маратон, особено когато се стигне до пет сета. Той игра фантастично в третия и четвъртия сет. Имах своите шансове, започнах да сервирам добре, но интензитетът ми спадна. Взех някои лоши решения на корта, а процентът на първия ми сервис също се понижи. Сам се поставих в тази ситуация. Постоянно си опреснявах мислите и исках да остана позитивно настроен. Знаех, че ще получа възможност. Не знаех кога, но трябваше да остана концентриран. Физически се чувствах добре и това ми помогна много. В края сервирах много добре. В последните три гейма намерих отново ритъма си и го поставих в трудна ситуация. Много съм щастлив, че успях да затворя мача в своя полза. Това беше най-добрата част от двубоя", коментира най-добрият български тенисист.

Успехът за Григор Димитров и класирането му сред най-добрите 16 на Уимбълдън е за шести път в кариерата му. Следващият съперник на българина ще бъде представителят на домакините Артър Фери, който участва с "уайлд кард".

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