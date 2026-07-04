Известни са шампионите на двойки и полуфиналистите на сингъл на Държавното първенство до 18 години в София

Вчера бяха изиграни финалите на двойки при юношите и девойките, както и финалът на смесени двойки на Държавното лично първенство по тенис на открито за юноши и девойки до 18 години. Надпреварата от календара на Българската федерация по тенис се провежда при отлични условия на кортовете на ТК „Левски" в София.

Титлата на двойки при юношите спечелиха Калоян Шиков (ТК „Тунджа", гр.Ямбол) и Добромир Манолов (ТК „Диана", гр.София). На финала те победиха Никола Божилов (ТК „Некст Джен", гр.София) и Дамян Аврамовски (ТК „Малееви", гр.София) с 6:4, 0:6, 10:3.

При девойките шампионки станаха Валерия Гърневска (ТК „ДМ Тенис", гр.Стара Загора) и Рафаела Симеонова (ТК „Ямбол 2005", гр.Ямбол), които във финалната среща се наложиха с 6:1, 6:1 над Радина Средкова и Калина Средкова (ТК „Некст Джен", гр.София).Трофеят при смесените двойки беше спечелен от Дамян Аврамовски и Нина Нокова (ТК „Малееви", гр.София). Те победиха на финала Кристиян Стефанов (ТК „Хасково 2015", гр.Хасково) и Александра Момчилова (ТК „Левски", гр.София) с 6:1, 7:6(2).Държавното първенство до 18 години продължава с решителните срещи на сингъл, които ще определят новите шампиони при юношите и девойките.

Юноши 1/4-финали:

№1 Калоян Шиков (ТК "Тунджа", гр. Ямбол) – Борис Борисов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) 6:3, 6:1

Борис Начев (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) – №4 Александър Ибришимов (ТК "Про спорт", гр.София) 6:0, 6:3

Добромир Манолов (ТК "Диана", гр.София) – №3 Мартин Бонев (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора) 6:1, 6:4

№2 Станислав Косев (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Никола Божилов (ТК "Некст Джен", гр.София) 2:6, 6:3, 6:4

Юноши 1/2-финали:

№1 Калоян Шиков (ТК "Тунджа", гр. Ямбол) – Борис Начев (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София)

№2 Станислав Косев (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Добромир Манолов (ТК "Диана", гр.София)

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