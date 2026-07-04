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Димитър Кисимов и Иван Иванов тренираха в Holland Park Lawn Tennis преди важните си турнири

  • 4 юли 2026 | 16:06
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Димитър Кисимов и Иван Иванов тренираха в Holland Park Lawn Tennis преди важните си турнири

Българските тенисисти Димитър Кисимов и Иван Иванов проведоха тренировка в Holland Park Lawn Tennis в навечерието на изключително важните си турнири през следващата седмица.

Единственият български представител в турнира при юношите на „Уимбълдън" Димитър Кисимов започва утре участието си на сингъл.

18-годишният българин, поставен под №9 в схемата, ще се изправи в първия кръг срещу французина Рафаеле Чурнели. Това ще бъде вторият двубой между двамата. При първата им среща, на финала на турнира във Виена (Испания) през март, Кисимов отстъпи с 6:4, 6:7(9), 3:6.

Миналата седмица Кисимов участва на турнира на трева от категория J300 на ITF в Роухямптън – последната престижна проверка преди началото на юношеския „Уимбълдън". Българинът достигна до осминафиналите, където загуби с 5:7, 6:7(4) от поставения под №9 Яник Алварес (Пуерто Рико), след като преди това записа две победи.

Кисимов ще участва и в турнира на двойки. Той и южноафриканецът Конър Дойг са действащи шампиони от Откритото първенство на Австралия при юношите, а на „Ролан Гарос" тази година достигнаха до втория кръг.

Шампионът при юношите от „Уимбълдън" през миналата година Иван Иванов пък ще започне участието си на турнира от сериите ATP Challenger 50 в Нотингам.

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