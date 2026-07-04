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Янаки Милев допусна поражение на полуфинал в Скопие

  • 4 юли 2026 | 16:08
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Янаки Милев допусна поражение на полуфинал в Скопие

Националът на България за Купа „Дейвис" Янаки Милев допусна поражение на полуфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Скопие (Република Северна Македония) с награден фонд 30 хиляди долара.

22-годишният българин, който е поставен под номер 7, имаше два мачбола, но отстъпи в спор за място на финала пред представителя на домакините Калин Ивановски с 4:6, 6:2, 5:7 за два часа и 44 минути.

Милев загуби първия сет, след като не удържа подаването си в седмия гейм. Във втората част той доминираше, направи два пробива и изравни резултата. В третия сет се игра равностойно, но българинът имаше два мачбола при сервис на съперника в десетия гейм. Той обаче беше ощетен от съдията при втория, което се оказа решаващо. Ивановски стигна до пробив в 11-ия гейм и в следващия затвори двубоя.

По-късно днес на финала на двойки в турнира ще играят българите Никола Керемедчиев и Дейвид Симеонов срещу Обрад Марковски и Горазд Сръбляк (Република Северна Македония).

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