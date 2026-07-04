Антъни Генов стана вицешампион на двойки на турнира по тенис от сериите "Чалънджър" в Троа

Антъни Генов загуби на финала на двойки на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 50" в Троа (Франция) с награден фонд 56 700 евро.

24-годишният българин и партньорът му Кай Венелт (Германия), които са номер 3 в схемата, отстъпиха пред четвъртите поставени Матс Херманс (Нидерландия) и Игор Маркондес (Бразилия) с 3:6, 6:3, 7-10 за 87 минути на корта.

Двата дуета си размениха по един сет, а в шампионския тайбрек Генов и Венелт изостанаха с 3-6. Те успяха да се доближат до съперниците си със 7-8, но загубиха следващите две разигравания, а с това и срещата.

Българинът все пак си осигури 30 точки за ранглистата на АТП при дуетите, в която заема 203-тата позиция, както и 1560 евро от наградния фонд на надпреварата.

Антъни Генов вече има една титла на ниво АТР Чалънджър при двойките. Той триумфира през май тази година на турнира в Загреб.

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