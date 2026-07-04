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Калоян Шиков срещу Добромир Манолов и Валерия Гърневска срещу Мелани Стоичкова са финалите на Държавното първенство до 18 години

  • 4 юли 2026 | 15:53
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Калоян Шиков срещу Добромир Манолов и Валерия Гърневска срещу Мелани Стоичкова са финалите на Държавното първенство до 18 години

Калоян Шиков (ТК Тунджа, Ямбол) и Добромир Манолов (ТК Диана, София) при юношите, както и Валерия Гърневска (ТК ДМ Тенис, Стара Загора) и Мелани Стоичкова (ТК Виа Тенис Стар, София) при девойките ще спорят за титлите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис на открито до 18 години. Надпреварата от календара на Българската федерация по тенис се провежда на кортовете на ТК „Левски“ в Борисовата градина в София.

Поставеният под номер 1 при юношите Калоян Шиков се класира за финала след победа с 6:4, 6:2 над Борис Начев (ТК Виа Тенис Стар, София). В другия полуфинал Добромир Манолов надделя в трисетов двубой над втория поставен Станислав Косев (ТК Кристи, Дряново) със 6:7(1), 7:6(4), 6:2.

При девойките Валерия Гърневска не остави шансове на Андрея Глушкова (ТК Дема, София) и се наложи с категоричното 6:1, 6:1. Мелани Стоичкова си осигури място на финала след успех над Стелиана Гичева (ТК Нова Загора) с 6:3, 7:6(6).

Финалните срещи ще се изиграят утре от 9:00 часа на кортовете на ТК „Левски“ в Борисовата градина.

Титлата на двойки при юношите спечелиха Калоян Шиков (ТК Тунджа, Ямбол) и Добромир Манолов (ТК Диана, София). На финала те победиха Никола Божилов (ТК Некст Джен, София) и Дамян Аврамовски (ТК Малееви, София) с 6:4, 0:6, 10:3.

При девойките шампионки станаха Валерия Гърневска (ТК ДМ Тенис, Стара Загора) и Рафаела Симеонова (ТК Ямбол 2005, Ямбол), които във финалната среща се наложиха с 6:1, 6:1 над Радина Средкова и Калина Средкова (ТК Некст Джен, София).

Турнирен директор на първенството е Константин Георгиев, а главен съдия - Глория Стоянова.

bgtennis.bg

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