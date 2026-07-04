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  3. BLG подхлъзна легендарния състав на Τ1в MSI

BLG подхлъзна легендарния състав на Τ1в MSI

  • 4 юли 2026 | 16:12
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BLG подхлъзна легендарния състав на Τ1в MSI

Bilibili Gaming записа голяма победа във втория по сила League of Legends турнир - Mid-Season Invitational, след като елиминира T1 с 3:2 в изключително оспорвана серия.

Най-силно впечатление остави Дзуо "knight" Дин, който изигра ключова роля за успеха на своя отбор с 25 елиминации.

В следващия кръг Bilibili Gaming ще се изправи срещу LYON, който по-рано през деня не остави шансове на FURIA и спечели с убедителното 3:0. За T1 поражението означава, че тимът ще трябва да търси задължителна победа срещу същия бразилски състав.

Снимка: Bilibili Gaming

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