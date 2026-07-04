Eternal Fire привлече Kvem

Eternal Fire официално подсили състава си с Владислав "Kvem" Корол. Украинецът пристига като свободен агент, като договорът му с Passion UA изтече в края на юни.

Kvem е първото ново попълнение след раздялата на турската организация със Сергий "DemQQ" Демченко и Ригон "rigoN" Гаши.

За година и половина в Passion UA той поддържаше среден рейтинг от 1.11. Според информация от Турция Eternal Fire планира още един трансфер, като основен кандидат за последното свободно място в състава е резервата на NRG Александър "br0" Bro.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google