Гриша Ганчев: Станка Златева не иска да насрочи Общо събрание

Бизнесменът Гриша Ганчев отправи остри критики към ръководството на Българската федерация по борба (БФБ) в лицето на нейния председател Станка Златева. Той обвини Златева в репресии спрямо спортистите и умишлено блокиране на избора на ново ръководство под външен натиск.

Ганчев бе категоричен, че в момента клубовете по борба са подложени на сериозен натиск от страна на бивш висш кадър на МВР.

Ганчев обясни, че има няколко подписки срещу председателя на Федерацията по борба.

"Но Златева не иска да насрочи Общо събрание. Ще се явят поне 5-6 кандидата. Да си премерят силите. Това нещо не може да продължава. Тя постоянно шиканира процеса с нейните милиционери. Натискат се клубовете да се подписват. Отменят се подписи".

Ганчев каза в предаването "РадиоТочка" на БНР, че "милиционерът на Златева" носи фамилията Лазаров, визирайки един от бившите главни секретари на МВР.

"Тя мачка наред под негово давление. На тази дискриминация и репресии спрямо млади спортисти трябва да се сложи край. Това са елитни спортисти. Някои имат семейства, деца хранят. Заплати не са получавали от година и половина. Министерството на спорта разпределя парите на данъкоплатците. Къде отиват тези пари?! Нямало да има и детско-юношески лагери в чужбина. Значи някои краде.

Защо е този гумен печат на тези милиционери и с какво я държат?! Докъде трябва да продължи това нещо с тези обиди и смачкване на млади състезатели?!

Ако сега не насрочи общо събрание, вече ще я дадем в съда".

Тази федерация е "пълна с дългове като куче с бълхи", заяви още Ганчев.

"Никъде не плащат. Ще стане като в щангите".

Ако спре потокът от парите, идващи от реклама на хазарт към клубовете и федерациите, аз не виждам как ще се оправят, коментира още бизнесменът.

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