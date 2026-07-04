SAW официално представи новия си състав

SAW официално обяви новия си CS2 състав, който включва добре познати имена от най-успешния период на организацията. Към отбора се завръщат Кристофър "MUTiRiS" Фернандес, Жоао "story" Виейра и Адонес "krazy" Нобре, а нови попълнения са Майкъл "ewjerkz" Пинто и Фелипе "NOPEEj" Диас.

Освен промените в състава, Тиаго "mowzassa" Родригес поема ролята на старши треньор на основния тим. Досегашният състав на SAW ще остане в организацията под името SAW Youngsters.

Новият отбор ще направи официалния си дебют още тази неделя в западноевропейските квалификации за BLAST Open Fall, а през следващия месец ще участва и в откритите квалификации за Световното по електронни спортове в Париж.

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