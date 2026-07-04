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По къща за всеки турски национал, въпреки фенското разочарование

  • 4 юли 2026 | 14:17
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По къща за всеки турски национал, въпреки фенското разочарование

Турските национали ще получат къщите, които са им били обещани преди световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Това обяви президентът на местната футболна федерация Ибрахим Хаджиосманоглу.

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"Определено ще дам вилите, които обещах на футболистите. Всеки, участвал в квалификациите за Мондиала, ще получи къща. Всички разрешителни са набавени и строителството ще започне. Получихме 14 милиона долара от ФИФА. Всичко за играчите е разпределено, няма проблеми", заяви шефът на турският футбол.

Интересно е, че феновете в Турция оценяват представянето на тима на Винченцо Монтела като провал - очакванията бяха комшиите да прескочат предварителната група на световното, но те отпаднаха рано след загуби от Австралия и Парагвай. Къщите, които футболистите на Самолетчето ще получат ще са в зона при крайбрежието между Миляс и Бодрум в Югозападна Турция.

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Снимки: Imago

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