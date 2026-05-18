Ландо Норис потвърди, че е планирал тест с болид от Формула Е

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис разкри, че е планирал тест с болид от Формула Е, като пилотът на Макларън съобщи това по време на Е-При на Монако, на която беше гост.

Норис гостува на колегата си Джейк Денис и тима на Андрети във Формула Е и на стартовата решетка се поздрави с още няколко пилоти от световния шампионат с електрически болиди. Ландо обаче не беше единственият пилот от Формула 1, който през изминалия уикенд беше на пистата, където се състезаваха пилотите от Формула Е, там се появиха и Габриел Бортолето, Карлос Сайнц, Нико Хюлкенберг и Оливър Беарман, както и бившият шеф на Ред Бул Кристиан Хорнър.

“Израснал съм с много от пилотите, които сега се състезават във Формула Е - обясни Норис пред официалния сайт на световния шампионат. - Нивото на пилотите във Формула Е е много високо, няма как да е по-добре. Харесва ми да гледам състезания, в които участват някои от най-добрите пилоти в света.

“Планирах да тествам по някое време кола от Формула Е - потвърди световният шампион във Формула 1. - Говорих с Джейк Денис и няколко други пилоти, карали във Формула Е.

“Не всичко във Формула 1 и Формула Е е пряко свързано, но винаги можеш да научиш нещо, когато говориш и слушаш пилотите, които са най-добрите в своята категория.”

Снимки: Imago