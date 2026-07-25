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Български халф продължава кариерата си в Германия

  • 25 юли 2026 | 18:23
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Български халф продължава кариерата си в Германия

Дефанзивният халф Неджиб Хаджа ще продължи кариерата си в германския Шпортфройнде Лоте, участник в Регионална лига - Запад, през сезон 2026/2027. Роденият през 2005 г. в Айтос полузащитник е бивш юношески национал на България, като е защитавал цветовете на националния отбор до 19 години. Футболното му развитие преминава изцяло в школата на Шалке 04, където играе във всички възрастови формации – от U15 до втория отбор на клуба. С тима до 17 години става шампион на Германия, а след сезон във втория състав на Шалке 04 през кампанията 2025/2026 се състезава за Юрдинген.

От новия сезон Хаджа ще носи екипа на Лоте - клуб с традиции в германския футбол и дългогодишен участник в Трета Бундеслига. Амбицията на отбора през настоящата кампания е именно завръщане в третото ниво на германския футбол. Начело на тима застана Надир Сьонмез, специалист с международен опит, работил в Кардиф Сити от Чемпиъншип, както и в младежкия национален отбор на Турция до 21 г.

В рамките на една седмица Лоте изигра две престижни приятелски срещи срещу Твенте и Бетис. Срещу нидерландския тим (1:3) Неджиб Хаджа игра едно полувреме и остави отлични впечатления. Още по-силно бе представянето му срещу испанския Бетис. Въпреки поражението с 0:3, първото полувреме завърши при резултат 0:0, а българският халф бе сред най-стабилните футболисти на терена. Хаджа остана в игра до 72-ата минута, когато бе заменен под аплодисментите на зрителите.

След смяната си той получи поздравления и от треньорския щаб на Шпортфройнде Лоте за силното си и уверено представяне. Изявите на младия български полузащитник в контролите срещу два от водещите европейски клуба са сериозна заявка за важна роля в Лоте през новия сезон и още едно доказателство за неговото развитие в германския футбол.

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