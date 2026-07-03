Злополучният Мохамед Хани подобри черна статистика и в личните рекорди

Мохамед Хани, който направи така, че Мондиал 2026 да се превърне в шампионата на планетата с най-много допуснати автоголове, направи и нещо, което никой друг играч преди него не бе сторил на световни футболни финали.

Той за втори път от началото на форума прати топката в собствената си врата и по този начин се превърна в първия играч с повече от един автогол на Световно първенство.

Първият автогол на Хани на форума е още в първия мач от груповата фаза срещу Белгия при равенството 1:1.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

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