Злополучният Мохамед Хани подобри черна статистика и в личните рекорди

Мохамед Хани, който направи така, че Мондиал 2026 да се превърне в шампионата на планетата с най-много допуснати автоголове, направи и нещо, което никой друг играч преди него не бе сторил на световни футболни финали.
Той за втори път от началото на форума прати топката в собствената си врата и по този начин се превърна в първия играч с повече от един автогол на Световно първенство.
Първият автогол на Хани на форума е още в първия мач от груповата фаза срещу Белгия при равенството 1:1.
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