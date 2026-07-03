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МОНДИАЛ 2026, ПРЕДИ АРЖЕНТИНА - КАБО ВЕРДЕ
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  3. Злополучният Мохамед Хани подобри черна статистика и в личните рекорди

Злополучният Мохамед Хани подобри черна статистика и в личните рекорди

  • 3 юли 2026 | 23:45
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Мохамед Хани, който направи така, че Мондиал 2026 да се превърне в шампионата на планетата с най-много допуснати автоголове, направи и нещо, което никой друг играч преди него не бе сторил на световни футболни финали.

Той за втори път от началото на форума прати топката в собствената си врата и по този начин се превърна в първия играч с повече от един автогол на Световно първенство.

Първият автогол на Хани на форума е още в първия мач от груповата фаза срещу Белгия при равенството 1:1.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Всички 104 мача от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате в bnt.sportal.bg.

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