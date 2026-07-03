Как футболистите оцеляват на Световното първенство

Един футболист може да пропусне Световно първенство заради лош контрол над топката, контузия, изпусната дузпа... или защото тялото му е прегряло в 70-ата минута. Този детайл, невидим за зрителя, се превърна в една от големите мании на настоящия турнир. Вече не е достатъчно просто да се храниш добре или да пиеш вода. Необходимо е да се измерва, да се предвижда и да се охлажда, преди организмът да започне да се срива.

Температури от 40 градуса във Филаделфия за мача Франция – Парагвай. 44 градуса по време на тренировките на Бразилия в Ню Джърси. И „финал“, насрочен за 15:00 часа на открит стадион, където термометърът може отново да докосне 40-те градуса. Оцеляването в жегата се превърна в основна мисия за много от националните отбори. Тук се намесва Хосе Блеса, спортен диетолог, специализиран в елитния футбол, който по време на това Световно първенство работи с няколко международни играчи от различни отбори, сред които и Енцо Фернандес. Неговата работа започва много преди първия съдийски сигнал и приключва дълго след края на мача. „Целта вече не е само да се нахрани футболистът, а да се гарантира, че той ще започне мача с максимални енергийни резерви, ще поддържа представянето си през всичките деветдесет минути и ще успее да се възстанови напълно преди следващата среща.“

Тялото на предела и войната срещу жегата

Не е случайно, че все повече специалисти пътуват заедно с големите звезди. Особено на това Световно първенство. Високите температури и влажността наложиха промяна на рутинни практики, които изглеждаха непоклатими. Жегата не само намалява физическия капацитет на футболиста, но също така влияе върху вземането на решения, техническата прецизност и способността за повтаряне на експлозивни усилия. Паузите за хидратация бяха една от най-дискутираните мерки на този турнир. Но е достатъчно да погледнем термометъра в някои от градовете домакини, за да ги разберем. Затова въпросът е ясен: как се подготвя един футболист, за да оцелее на Световното първенство?

Топлинният стрес

„Едно от най-големите предизвикателства на това Световно първенство е топлинният стрес. Когато тялото извършва интензивни упражнения при условия на топлина и влажност, способността му да елиминира генерираната от мускулите топлина значително намалява. Телесната температура се повишава, сърдечната честота се учестява, усещането за усилие е по-голямо и започват да се появяват прогресивни загуби на физическо и когнитивно представяне“, обяснява пред „Марка“ Хосе Блеса, който има опит като ръководител на отдела по хранене в отбори като Ал-Насър, ФК Базел и ЦСКА Москва.

Затова, обяснява Блеса, подготовката не започва в деня на мача. Тя стартира няколко дни по-рано с процеси на аклиматизация, за да може организмът да се научи да се справя по-добре с жегата. „Голяма част от нашата работа се състои в това да не допуснем играчът изобщо да стигне до тази ситуация.“

Всеки футболист играе различен мач

Има една обичайна сцена по време на мачовете: всички играчи се приближават, за да пият вода по време на паузите за хидратация. Това, което не се вижда, е, че не всички пият едно и също. Елитният футбол отдавна е отхвърлил идеята, че хидратацията се състои просто в пиене на вода. Днес всичко е персонализирано. „Докато някои играчи могат да загубят малко над литър пот на час, други значително надхвърлят три литра при същите условия на околната среда“, разкрива ключов факт Блеса.

За да се знае точно от какво се нуждае всеки играч, контролът започва още през седмицата. Анализират се параметри чрез слюнка с устройства като „Ем Екс 3“, а отскоро и чрез интелигентни системи, способни да оценят състоянието на хидратация чрез урината по време на самото уриниране. Това става с новите интелигентни тоалетни на испанската компания „Камлеон“, които автоматично анализират урината чрез оптични сензори и изкуствен интелект, без да са необходими тест ленти или обработка на проби.

„С тези данни ние персонализирано регулираме приема на течности и електролити. Целта е футболистът да започне мача напълно хидратиран, без усещане за тежест и с подходящ баланс на натрий.“ Зад една обикновена бутилка стоят часове измервания и индивидуални данни. И ако преди години загрявката се състоеше само в повишаване на телесната температура, това Световно първенство напълно промени тази идея. „Не чакаме играчът да усети жега, за да действаме; опитваме се да намалим топлинното натоварване още преди началото на мача.“

Сред използваните методи са почти ледени напитки, скрежини, охлаждащи жилетки, студени кърпи и климатизирани зони.

Всичко е планирано така, че футболистът да започне мача с възможно най-голям резерв от сили, преди жегата да започне да оказва влияние. Тази стратегия продължава и по време на самата среща. Паузите за хидратация вече не служат само за пиене на вода. „Те представляват истинска интервенция за подобряване на представянето“, обяснява експерт относно значението на почивките по време на Световно първенство.

„Възстановяването не започва на следващия ден. То стартира с последния съдийски сигнал.“ В рамките на минути е необходимо да се възстановят течностите, да се заредят гликогенните запаси, да се осигурят висококачествени протеини и да се постави началото на процес на регенерация, който ще продължи само няколко часа преди следващата тренировка или пътуване.

Не съществуват чудодейни добавки

От този момент нататък влизат в действие и други фактори, които имат все по-голяма тежест в елитния футбол: сънят, ефектът от часовата разлика (джетлаг) и постоянното наблюдение чрез устройства като „УУП“ или пръстена „Оура“, които измерват качеството на почивката и възстановяването. Тук се появяват и хранителните добавки, въпреки че експертът по хранене Блеса настоява да разбие един от големите митове в модерния спорт. „Няма чудодейни добавки. Всяка интервенция отговаря на конкретна нужда и на индивидуална оценка на футболиста.“

Кофеинът за подобряване на концентрацията и времето за реакция, креатинът за поддържане на способността за повтарящи се експлозивни усилия, нитратите от концентрат от цвекло или напитките с електролити са част от арсенала, но само когато се вписват в една много по-широка стратегия.

Много повече от изготвяне на менюта

Съществува представата, че диетологът е човекът, който решава какво може и какво не може да яде един футболист. По време на Световно първенство реалността е на светлинни години от тази идея. „Работата ми не се състои само в изготвянето на менюта. Тя включва координиране на полети, минимизиране на ефекта от часовата разлика, организиране на приема на добавки, ежедневен контрол на хидратацията, подготовка на протоколи за охлаждане, адаптиране на храненията към графика на тренировките и оптимизиране на всеки процес на възстановяване.“ Това е тиха работа. Далеч от светлината на прожекторите.



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