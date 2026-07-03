Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Австралия - Египет
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. България с 25 борци на Европейското първенство за юноши и девойки до 20 години

България с 25 борци на Европейското първенство за юноши и девойки до 20 години

  • 3 юли 2026 | 20:10
  • 480
  • 0
България с 25 борци на Европейското първенство за юноши и девойки до 20 години

България ще бъде представена от 25 състезатели на Eвропейското първенство по борба за юноши и девойки до 20 г. в Скопие, Република Северна Македония, което е от 6 до 12 юли. Жребият ще бъде теглен в неделя.

Надпреварата започва със схватки в класическия стил, следват девойките, а в последните дни са юношите в свободния стил.

При юношите България ще бъде с пълни отбори от по 10 състезатели. При класиците са Станислав Иванов (55), настоящ европейски шампион за кадети, Альоша Илиев (63 кг), втори на европейското за кадети от 2024, Кристиян Миленков (67), пети в света при юношите.

В свободния стил – Ердал Галип (61), пети на световното до 23 г., Григор Чернаков (92), пети на европейското при кадетите през 2023-а, както и Диан Мънев (125), пети на европейското за юноши от миналия сезон.

Сред девойките на тепиха ще излезе Олга Попова, европейска шампионка за момичета и 7-а в Европа при жените този сезон.

Български съдия на първенството ще бъде Каролина Грозданова.

Свободна борба, треньори
Георги Вангелов, ​Мирослав Киров:
57 кг  Ник Дойчинов
61 кг  Ердал Галип
65 кг  Александър Делчев
70 кг  Владислав Сеизов
74 кг  Никифор Петров
79 кг  Янаки Марчоков
86 кг  Алан Тигиев
92 кг  Григор Чернаков
97 кг  Валентин Борисов
125 кг Диан Мънев

Класическа бора, треньори
Стефан Тошев, Юлиян Георгиев, Илиян Георгиев:
55 кг  Станислав Иванов
60 кг  Живко Хинков
63 кг  Альоша Илиев
67 кг  Кристиян Миленков
72 кг  Атанас Радев
77 кг  Христо Валентинов
82 кг  Мартин Шишеков
87 кг  Валентин Валентинов
97 кг  Мартин Титов
130 кг Михаил Кралев

Девойки, треньори Симеон Щерев, Елис Манолова
53 кг  Никол Александрова
55 кг  Наталия Бояджиева
57 кг  Олга Попова
59 кг  Ивена Близнакова
62 кг  Кадер Ангелова

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Оскар Де Ла Оя: Никой не иска да гледа Конър Бен - Раян Гарсия

Оскар Де Ла Оя: Никой не иска да гледа Конър Бен - Раян Гарсия

  • 3 юли 2026 | 15:12
  • 666
  • 0
Тежката артилерия на ринга на SENSHI 32 - Франческо Джая срещу Нейтън Кук

Тежката артилерия на ринга на SENSHI 32 - Франческо Джая срещу Нейтън Кук

  • 3 юли 2026 | 14:46
  • 485
  • 0
Мурат Гасиев стана пълноправен шампион на WBA, но остана без съперник

Мурат Гасиев стана пълноправен шампион на WBA, но остана без съперник

  • 3 юли 2026 | 12:38
  • 4137
  • 0
Холоуей има съмнения дали Макгрегър ще се появи на UFC 329

Холоуей има съмнения дали Макгрегър ще се появи на UFC 329

  • 3 юли 2026 | 12:09
  • 522
  • 0
Делян Алишахи влиза в още една битка в Лас Вегас

Делян Алишахи влиза в още една битка в Лас Вегас

  • 3 юли 2026 | 11:02
  • 267
  • 0
Матеуш Гамрот и Куилън Салкилд оглавяват гала в Лас Вегас

Матеуш Гамрот и Куилън Салкилд оглавяват гала в Лас Вегас

  • 3 юли 2026 | 10:49
  • 286
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА загря с класика за Европа, Сенси блесна с ефектен гол

ЦСКА загря с класика за Европа, Сенси блесна с ефектен гол

  • 3 юли 2026 | 20:41
  • 32701
  • 69
Австралия 0:1 Египет, "фараоните" излизат напред с ранно попадение

Австралия 0:1 Египет, "фараоните" излизат напред с ранно попадение

  • 3 юли 2026 | 21:00
  • 2158
  • 3
Янев: Очаквайте още трансфери като на Сенси, извинявам се за недоразумението с лидера на феновете

Янев: Очаквайте още трансфери като на Сенси, извинявам се за недоразумението с лидера на феновете

  • 3 юли 2026 | 21:04
  • 2676
  • 1
Гриша Ганчев: Литекс може много бързо да влезе в "А" група, за Левски или добро, или нищо

Гриша Ганчев: Литекс може много бързо да влезе в "А" група, за Левски или добро, или нищо

  • 3 юли 2026 | 20:10
  • 14395
  • 36
Никола Цолов ще стартира от третата редица на "Силвърстоун"

Никола Цолов ще стартира от третата редица на "Силвърстоун"

  • 3 юли 2026 | 17:27
  • 17916
  • 2
Левски продаде защитник на отбор от efbet Лига

Левски продаде защитник на отбор от efbet Лига

  • 3 юли 2026 | 17:38
  • 18910
  • 13