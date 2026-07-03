България ще бъде представена от шестима състезатели на 2026 Virtus European Summer Games

България ще бъде представена от шестима състезатели на 2026 Virtus European Summer Games за спортисти с интелектуални затруднения в Полша.След силното представяне на българските спортисти на световното първенство за спортисти със синдром на Даун в София, националният отбор насочва поглед към новото предизвикателство в Полша, където ще се изправи срещу най-добрите европейски атлети.

Националният ни отбор отпътува тази сутрин за участие в престижния форум, който ще се проведе в периода 3 – 12 юли, като България ще ма представители в дисциплините лека атлетика и тенис на маса.

Състав на националния отбор:

Александър Асенов – лека атлетика (треньор: Димитър Петров)

Боян Вандов – лека атлетика (треньор: Ангел Колев)

Светослав Богданов – лека атлетика (треньор: Ангел Колев)

Виктор Карджов – лека атлетика (треньор: Ангел Колев)

Марио Антонов – лека атлетика (треньор: Ангел Колев)

Иван Божинов – тенис на маса (треньор: Александър Трайков)

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