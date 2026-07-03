"Вело лято" предизвиква учениците в Бургас

Учебната година завърши, но приключенията на две колела тепърва започват! „Вело лято“ предизвиква учениците в Бургас да превърнат ваканцията в активно приключение, трупайки километри, откривайки нови маршрути и създавайки незабравими летни спомени със семейството и приятелите си.

След успешния старт на кампанията „Вело петък“ в края на април инициативата продължава през летните месеци със своя специален етап – „Вело лято“. Целта остава непроменена – да насърчава повече деца и техните семейства да избират велосипеда, да бъдат активни и да прекарват повече време заедно на открито.

През учебната година „Вело петък“ обедини ученици, родители, учители и училищни екипи около каузата за по-здравословен начин на живот, устойчива мобилност и по-чиста градска среда. Сега, когато ваканцията вече започна, предизвикателството се пренася извън училищния двор. Вместо по пътя към училище, километрите ще се трупат по велоалеите, в парковете, сред природата и по любимите семейни маршрути в и около Бургас. Участието е лесно. Всеки ученик, заедно със своето семейство или приятели, може да се включи, като кара велосипед през лятната ваканция и отчита своите километри чрез мобилното приложение WeRide.Today. Всички условия за участие, правилата на кампанията и информация за приложението са публикувани на страницата на „Вело петък“.

Всеки километър, изминат през „Вело лято“, се отчита и се добавя към личния резултат на участника. Километрите, натрупани през пролетния, летния и есенния етап на кампанията, се сумират в общото индивидуално класиране. Финалното класиране ще бъде обявено след приключването на есенния етап, а официалната церемония по награждаването ще се състои след 30 октомври.

Най-активните участници ще получат атрактивни награди, осигурени от партньорите на кампанията – чисто нов велосипед CUBE, предоставен от Bike Center, както и ваучери за пазаруване от Decathlon.

„Вело лято“ е естественото продължение на кампанията „Вело петък“, която се реализира от Българска фондация „Биоразнообразие“ – клон Странджа, Бургаската велосипедна общност и Община Бургас като част от проекта „Бургас: Природа на колела“, финансиран от фондация „Обществен борд на TELUS Digital Bulgaria“.

Организаторите канят всички ученици и техните родители да останат част от кампанията и през лятната ваканция. Летният етап „Вело лято“ ще се проведе до 15 септември, а с началото на новата учебна година инициативата ще продължи в добре познатия формат „Вело петък“ – всеки петък от 15 септември до 30 октомври 2026 г.

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