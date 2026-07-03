Погачар преди Тур дьо Франс: Да се състезавам срещу Йонас Вингегор винаги е грандиозно

Шампионът от последните две издания на Обиколката на Франция Тадей Погачар заяви, че няма търпение да започне поредната глава от грандиозното си съперничество с Йонас Вингегор. Словенецът и датчанинът, които спечелиха последните шест издания на най-голямото колоездачно състезание в света, отново са двамата големи претенденти за първата и втората позиция, които заемаха неизменно през последните пет години.

"Състезанията между мен и Йонас през последните години винаги са грандиозни. Мисля, че това ще продължи още няколко години. Ние се дърпаме един друг към нови върхове всяка година. Ще видим как ще бъде тази", каза Погачар, който се появи на официалното представяне на отборите в Барселона с изрусена коса.

Словенецът, който ще се стреми към пета титла от Тур дьо Франс, обаче отчете шансовете и на други от своите опоненти.

"Не смятам, че Йонас е единствената заплаха за мен. Мисля, че има още няколко човека, които могат да се борят за победата. Състезанието няма да бъде лесно и ще бъде много тактическо", каза още състезателят на тима на Обединените арабски емирства.

Сто и тринадесетото издание на Обиколката на Франция ще започне в събота с три етапа на територията на Испания и ще завърши на 26 юли в Париж.

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