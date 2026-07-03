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  3. Блиц турнирът на шахматния фестивал "Георги Раковски" събра 60 състезатели в Котел

Блиц турнирът на шахматния фестивал "Георги Раковски" събра 60 състезатели в Котел

  • 3 юли 2026 | 11:32
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Блиц турнирът на шахматния фестивал "Георги Раковски" събра 60 състезатели в Котел

Блиц турнирът на петия Международен шахматен фестивал "Георги Раковски" събра 60 състезатели в Котел, съобщиха от общинския пресцентър.

В надпреварата участваха 60 шахматисти.

Победител в турнира стана Християн Илиев. Второто място зае Христо Ивелинов, а на трета позиция се класира Олександър Кужилний.

Международният шахматен фестивал „Георги Раковски“ продължава с партиите от основния турнир по класически шахмат, а на 4 юли предстои детският турнир, който ще събере най-младите любители на играта.

Първото издание на фестивала се състоя през юли 2022 година и има за цел да популяризира шахмата сред младите хора, както и да създава условия за срещи между утвърдени състезатели и изявени таланти.

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