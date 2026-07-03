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  3. Варна е домакин на първия международен хандбален турнир "Мемориал Евгени Китанчев"

Варна е домакин на първия международен хандбален турнир "Мемориал Евгени Китанчев"

  • 3 юли 2026 | 12:12
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Варна е домакин на първия международен хандбален турнир "Мемориал Евгени Китанчев"

От 3 до 5 юли Варна ще бъде домакин на първото издание на международния хандбален турнир „Мемориал Евгени Китанчев“, организиран от Хандбален клуб „Локомотив“ със съдействието на Дирекция „Спорт“ към Община Варна.

Турнирът е посветен на паметта на Евгени Китанчев - емблематична фигура за българския хандбал, оставил ярка следа както в спорта, така и сред хората, с които е работил през годините. Дългогодишен капитан, национален състезател и треньор, той остава в паметта на поколения със своята всеотдайност, честност и уважение към играта.

В надпреварата ще участват 350 състезатели от 22 отбора от България, Румъния и Сърбия. Срещите ще се проведат в две възрастови групи - момчета до 12 и до 14 години, а мачовете ще се играят паралелно в зала „Владислав“ на спортен комплекс „Черно море“ и в залата на Първа езикова гимназия.

Сред участниците са едни от силните школи в региона, което обещава оспорвани двубои, качествен хандбал и силни емоции както за състезателите, така и за публиката.

Официалното откриване на турнира ще се състои на 3 юли от 18:30 ч. в зала „Владислав“.

В програмата на събитието е включен и благотворителен мач на ветерани, който ще се проведе на 4 юли от 18:00 ч. в зала „Владислав“. Финалните срещи и церемонията по награждаването са насрочени за 5 юли.

Очакваме всички любители на спорта да подкрепят бъдещите звезди на хандбала. Това събитие не е просто турнир, а резултат от много труд, отдаденост и любов към спорта. Създадохме го с мисията да съберем млади таланти, да им дадем сцена за развитие и да донесем истинска емоция на феновете на хандбала, заяви главният организатор на турнира Веселин Китанчев.

От 3 до 5 юли Варна ще бъде домакин на първото издание на международния хандбален турнир „Мемориал Евгени Китанчев“, организиран от Хандбален клуб „Локомотив“ със съдействието на Дирекция „Спорт“ към Община Варна.

Турнирът е посветен на паметта на Евгени Китанчев - емблематична фигура за българския хандбал, оставил ярка следа както в спорта, така и сред хората, с които е работил през годините. Дългогодишен капитан, национален състезател и треньор, той остава в паметта на поколения със своята всеотдайност, честност и уважение към играта.

В надпреварата ще участват 350 състезатели от 22 отбора от България, Румъния и Сърбия. Срещите ще се проведат в две възрастови групи - момчета до 12 и до 14 години, а мачовете ще се играят паралелно в зала „Владислав“ на спортен комплекс „Черно море“ и в залата на Първа езикова гимназия.

Сред участниците са едни от силните школи в региона, което обещава оспорвани двубои, качествен хандбал и силни емоции както за състезателите, така и за публиката.

Официалното откриване на турнира ще се състои на 3 юли от 18:30 ч. в зала „Владислав“.

В програмата на събитието е включен и благотворителен мач на ветерани, който ще се проведе на 4 юли от 18:00 ч. в зала „Владислав“. Финалните срещи и церемонията по награждаването са насрочени за 5 юли.

Очакваме всички любители на спорта да подкрепят бъдещите звезди на хандбала. Това събитие не е просто турнир, а резултат от много труд, отдаденост и любов към спорта. Създадохме го с мисията да съберем млади таланти, да им дадем сцена за развитие и да донесем истинска емоция на феновете на хандбала, заяви главният организатор на турнира Веселин Китанчев.

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