Легендарният Крис Фрум слиза от колелото

Четирикратният шампион в Обиколката на Франция Крис Фрум се оттегли от професионалното колоездене, слагайки край на блестящата си кариера, обхващаща над две десетилетия в спорта.

Фрум потвърди оттеглянето си преди тазгодишния "Тур дьо Франс", който започва на 4 юли и завършва в Париж на 26 юли.

41-годишният колоездач не се е състезавал, откакто получи животозастрашаващи наранявания при падане по време на тренировка миналата година във Франция. Той беше транспортиран с хеликоптер до болница в Тулон, след като беше със счупени ребра, колапс на белия дроб и фрактура на гърба.

„За съжаление, се случи това миналото лято. Не така исках да завърши. Но дори тогава знаех, че всичко е свършило“, каза Фрум, цитиран от The Athletic.

На въпрос дали кариерата му е приключила, Фрум потвърди: „Да.“

Той спечели четири титли от "Тур дьо Франс", две титли от Обиколката на Испания и една победа в Джиро д'Италия - с отбора Team Sky, по-късно преименуван на Team Ineos. Британецът има и бронзови медали в индивидуалното бягане по часовник на Олимпийските игри в Лондон 2012 и Рио 2016, както и бронз на Световното първенство по шосейно колоездене през 2017 година.

Роден в Кения, Фрум заяви през 2024-а, че мечтае да се състезава още веднъж в "Тур дьо Франс", преди да сложи край на кариерата си. Той обаче претърпя още инциденти - счупена ключица при падене по време на последния етап от Обиколката на ОАЕ през 2025-а и след това пропусна селекцията за Обиколката на Франция същата година.

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