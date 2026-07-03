БФ Борба не откри нарушения при правоотношенията между организацията и покойната Жанет Немет

Българска федерация по борба не откри нарушения при правоотношенията между организацията и покойната Жанет Немет. Становището бе разпространено след проверка, която установява, че след встъпването в длъжност на новото ръководство на федерацията последователно са предприети всички необходими действия за интегрирането на състезателката като бъдещ национален състезател на Република България.

"Управителният съвет на Българската федерация по борба (БФ Борба) прие доклада от извършената документна проверка на правоотношенията между федерацията и трагично загиналата състезателка от националния отбор по борба за жени Жанет Немет. Проверката е извършена в изпълнение на решение на Управителния съвет от 29 юни 2026 г. под ръководството на генералния секретар на БФ Борба Белчо Горанов и обхваща всички относими документи, договори, административни преписки, финансови планове, платежни документи и решения на органите на управление на федерацията.

Основната констатация в доклада е, че всички реални административни, организационни и финансови действия на Българската федерация по борба по отношение на Жанет Немет са предприети след 11 март 2025 г., когато за председател на федерацията е избрана Станка Златева. Документната проверка установява, че след встъпването в длъжност на новото ръководство на федерацията последователно са предприети всички необходими действия за интегрирането на Жанет Немет като бъдещ национален състезател на Република България.

Сред установените действия са:

* реалното иницииране на процедурата за придобиване на българско гражданство чрез официално мотивирано предложение до Министерството на младежта и спорта, след като предходната процедура е била спряна;

* последвалото придобиване на българско гражданство и издаването на български документи за самоличност;

* включването на Жанет Немет в проектите на Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане на олимпийската подготовка за 2025 и 2026 година;

* сключването на договор между Българската федерация по борба и състезателката за предоставяне на средства за подготовка и възстановяване;

* изплащането на предвидените средства съобразно договорите с Министерството на младежта и спорта;

* участието на Жанет Немет в лагерите, тренировъчния процес и подготовката на националния отбор по борба за жени;

* включването й в предложенията на федерацията до Министерството на младежта и спорта за награждаване за добрата съвместна работа със състезатели, постигнали международни успехи.

Докладът отделя внимание и на промяната на клубната принадлежност на Жанет Немет през юни 2026 г. Установено е, че въпреки действащите правила за картотекиране и трансфер, Управителният съвет на БФ Борба е упражнил правомощията си и е допуснал изключение, като е разрешил състезателката да участва за ЦСКА непосредствено преди държавното първенство.

В хода на проверката е извършен и преглед на документацията, свързана с подготовката за придобиване на правото Жанет Немет да представлява България в международни състезания след приключване на процедурите пред Обединения световен борцов съюз (UWW).

Проверката не установи наличието на официални писма, декларации, финансова гаранция или друга кореспонденция от страна на СК ЦСКА, удостоверяващи готовност клубът да осигури необходимата компенсация към UWW в размер на 20 000 швейцарски франка, която е сред необходимите условия за окончателното уреждане на състезателните права на Жанет Немет за Република България.

В заключение докладът приема, че при извършената проверка не са установени нарушения при правоотношенията между Българската федерация по борба и Жанет Немет. Констатирано е, че всички основни действия по нейното финансово подпомагане, спортна подготовка, административно обезпечаване и процедурата по придобиване на българско гражданство са реализирани след встъпването в длъжност на новото ръководство на федерацията, избрано на 11 март 2025 г. Съгласно решението на Управителния съвет резултатите от извършената проверка ще бъдат своевременно предоставени и на ръководството на Министерството на младежта и спорта", пишат от федерацията.

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