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  3. Христомира Поповска стартира с победа на турнир във Франция

Христомира Поповска стартира с победа на турнир във Франция

  • 3 юли 2026 | 16:23
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Христомира Поповска стартира с победа на турнир във Франция

Христомира Поповска стартира с победа на единично жени на международния турнир по бадминтон "Future Series" във френския град Песак.

Поставената под номер 2 в схемата българка победи в оспорван мач представителката на домакините Нила Ленг Те с 21:16, 19:21, 21:10.

Следващата й съперничка ще бъде гъркинята Граматула Сотириу.

При мъжете Илиян Стойнов ще започне на сингъл срещу номер 3 в схемата Ориджит Чалиха (Индия) по-късно днес.

Поповска и Стойнов играха заедно на смесени двойки и преминаха успешно квалификациите след два успеха, но в първия кръг на основната схема отстъпиха пред французите Орфе Кетон-Буису и Маржолен Рафен с 14:21, 18:21.

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