Плевен ще бъде домакин на първия кръг на Държавното по силов многобой

Плевен ще бъде домакин на първи кръг на Държавно първенство по силов многобой на 4 юли 2026 г., събота. Надпреварата ще започне в 19:00 часа на паркинга пред Община Плевен, съобщиха от пресцентъра на Общинска администрация.

Състезанието е организирано от Българска федерация по силови атлетически спортове. Официален партньор е Община Плевен в рамките на кампанията "Силните срещу дрогата" с подкрепата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН).

В първенството ще вземат участие осем състезатели - петима от най-силните мъже на Румъния и трима сред най-силните български атлети. Те ще мерят сили в няколко дисциплини.

Първата дисциплина е теглене на 11-тонен камион на дистанция от 20 метра. Всеки състезател стартира индивидуално, класирането е по най-добро време;

"Фермерска разходка" е пренасяне на две тежести по 130 кг във всяка ръка на дистанция от 20 метра. Победител е състезателят с най-добро време;

"Кобилица" (Yoke Carry) - тежестта на уреда е 360 кг, трябва да се пренесе на разстояние от 20 метра. Класирането е по време;

В дисциплината Log Lift (вдигане над глава) състезателите ще избират между две тежести: 100 кг и 130 кг. Всеки сам определя тежестта. Победител е този, който изпълни най-много повторения;

Мъртва тяга с автомобил - повдигане на задната част на пикап. Приблизителното натоварване е 300 кг. Изпълняват се максимален брой повторения. За атракция на зрителите в каросерията ще има допълнително натоварване;

Щафета с камъни (Strongman Loading Race) е пренасяне и товарене на чували, имитиращи камъни, върху платформи с различна височина. Класирането е по време.

Между дисциплините организаторите са предвидили забавни игри с публиката. Ще има награди и за най-активните зрители. За осмелилите се, които желаят да се включат, ще има и атрактивни предизвикателства. След края на състезателната част призьорите ще бъдат наградени с купи и медали.

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